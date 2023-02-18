США завершили пошуки двох збитих невпізнаних літальних об'єктів, - NYT
Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 17 лютого, скасували пошуки двох невпізнаних літальних об'єктів, які військові раніше збили в небі над країною
Про це інформує The New York Times.
Одними з причин завершення пошукових робіт, за словами чиновників, стали погода та важкі умови місцевості біля озера Гурон та у віддалених районах Аляски. Через це було дуже важко відшукати об'єкти. За словами військового чиновника США, це підвищує ймовірність того, що збиті літальні апарати ніколи не зберуть і не проаналізують.
Видання зазначає, що кораблі на озері Гурон шукали уламки об'єктів і над поверхнею озера, і під нею, утім нічого не знайшли. Згодом берегова охорона припинила пошукові операції, а в п'ятницю скасувала весь пошук.
Водночас у п'ятницю у двадцяти милях від узбережжя північної Аляски пілоти та берегова охорона США за допомогою радарів шукали уламки під кригою. Проте слідів збитих об'єктів, які мали б бути розміром з автівку Volkswagen Beetle, виявлено не було. Зазначають, що об'єкт над Аляскою кружляв на висоті приблизно 40 тис. футів (близько 12 км), коли його збив пілот винищувача F-22 за допомогою ракети «повітря-повітря» Sidewinder.
Наголошують, що пошуки третього невпізнаного літального об'єкта, збитого над Юконом у Канаді, досі тривають.
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