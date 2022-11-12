США знімають із консервації танки M1A1 Abrams: що відомо
Військові США розпочали розконсервацію кількох десятків танків M1A1 Abrams, які у 2021 році були зняті з озброєння Корпусу морської піхоти
Про це повідомляє Army Recognition.
Зазначається, що танки M1A1 Abrams попрямували з бази зберігання Sierra Army Depot на ремонтну базу Anniston для подальшого відновлення та модернізації. Корпус морської піхоти США мав 400 танків M1A1 Abrams. Останні танки цього зразка були зняті з озброєння у межах структурної реформи американської морської піхоти.
Відомо, що ці танки американці хочуть модернізувати у версію M1A2 SEP V3, а також що оновлені машини може одержати Польща. У липні 2022 року Пентагон пообіцяв полякам передати 116 вживаних M1A1 Abrams як компенсацію за передачу ЗСУ майже 250 радянських танків Т-72.
За даними The Military Balance, до кінця минулого року збройні сили США мали в строю близько 2500 танків M1A1 Abrams різних модифікацій і ще понад 3700 машин цього типу на зберіганні.
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