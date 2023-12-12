США зосереджені на оборонній підтримці України взимку, - Пентагон
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати зосередять свої зусилля на забезпеченні оборонної підтримки України в зимовий період
Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити українцям змогу продовжувати боротьбу взимку з метою повернення під контроль своїх територій", - сказав представник Пентагону.
Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський наголошував на намірі України продовжувати свою боротьбу в зимовий період.
Райдер підкреслив, що адміністрація США, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, особисто спілкуються із законодавцями в конгресі, щоб пояснити, чому продовження допомоги Україні є важливим для інтересів нацбезпеки Штатів.
- У понеділок, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Вашингтону та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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