США зосереджені на оборонній підтримці України взимку, - Пентагон

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити українцям змогу продовжувати боротьбу взимку з метою повернення під контроль своїх територій", - сказав представник Пентагону.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський наголошував на намірі України продовжувати свою боротьбу в зимовий період.



Райдер підкреслив, що адміністрація США, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, особисто спілкуються із законодавцями в конгресі, щоб пояснити, чому продовження допомоги Україні є важливим для інтересів нацбезпеки Штатів.