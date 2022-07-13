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Головна війна з Росією ССО "Азов" поблизу кордону на Харківщині знищили російські танки, БМП і майже 40 окупантів. Відео

ССО "Азов" поблизу кордону на Харківщині знищили російські танки, БМП і майже 40 окупантів. Відео

13 липня, 2022 середа
18:33
війна з Росією ССО "Азов"

Сили спеціальних операцій Збройних сил України "Азов" у прикордонному селі Варварівка на Харківщині знищили ворожі танки, бойові машини піхоти та майже 40 рашистів

Про це повідомив у телеграмі командир загону Сил спеціальних операцій "Азов Харків" Анатолій Сидоренко.

"Мінус три легкових автомобілі особового складу, сім одиниць БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників - результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варварівка, Вовчанського району, Харківської області", - написав Сидоренко.

Техніку російських загарбників наші захисники знищили високоточним влучанням артилерії.

Довідково. ССО "Азов" - окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.

10 березня спільно з 72-ю бригадою ЗСУ в околицях Броварів біля села Скибин влаштували засідку та розгромили колону БТГр 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Перехоплені переговори російських офіцерів засвідчили, що ЗС РФ втратили майже цілий полк, а його командира, полковника Андрія Захарова, було вбито. Також було знищено 5 танків та захоплена ворожа документація, зокрема, список особового складу 2-го танкового взводу 3-ї танкової роти 1-го танкового батальйону в/ч 93992.

Внаслідок значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом із БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені припинити просування в бік Києва та відступити. 

  • Українські захисники із Сили спеціальних операцій ЗСУ "Азов" поділилися відео боїв з російськими загарбниками нашій землі.
  • Бійці 2-го батальйону ССО "Азов" розповіли про те, як минають їхні нічні будні.
  • 7 липня Сили спецоперацій розповіли подробиці висадки на Зміїний.
  • У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових.

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Харків
ССО
Харківщина
Вбиті росіяни
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