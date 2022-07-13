ССО "Азов" поблизу кордону на Харківщині знищили російські танки, БМП і майже 40 окупантів. Відео
Сили спеціальних операцій Збройних сил України "Азов" у прикордонному селі Варварівка на Харківщині знищили ворожі танки, бойові машини піхоти та майже 40 рашистів
Про це повідомив у телеграмі командир загону Сил спеціальних операцій "Азов Харків" Анатолій Сидоренко.
"Мінус три легкових автомобілі особового складу, сім одиниць БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників - результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варварівка, Вовчанського району, Харківської області", - написав Сидоренко.
Техніку російських загарбників наші захисники знищили високоточним влучанням артилерії.
Довідково. ССО "Азов" - окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.
10 березня спільно з 72-ю бригадою ЗСУ в околицях Броварів біля села Скибин влаштували засідку та розгромили колону БТГр 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Перехоплені переговори російських офіцерів засвідчили, що ЗС РФ втратили майже цілий полк, а його командира, полковника Андрія Захарова, було вбито. Також було знищено 5 танків та захоплена ворожа документація, зокрема, список особового складу 2-го танкового взводу 3-ї танкової роти 1-го танкового батальйону в/ч 93992.
Внаслідок значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом із БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені припинити просування в бік Києва та відступити.
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