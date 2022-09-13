"Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів": Зеленський прокоментував ситуацію на деокупованих територіях
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп та затримують колаборантів
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, 13 вересня.
"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя", - додав він.
Також він наголосив, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати за той час, поки цього було неможливо зробити через окупацію. До прикладу, у Балаклії та у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.
- 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
- 13 вересня президент України провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
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