Про це він повідомив у вечірньому зверненні, 13 вересня.

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя", - додав він.

Також він наголосив, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати за той час, поки цього було неможливо зробити через окупацію. До прикладу, у Балаклії та у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

13 вересня президент України провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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