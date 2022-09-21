Про це у своєму телеграмі написав російський письменник Борис Акунін.

"21 вересня 2022 року Російська Федерація спустилася ще на один марш сходів, що ведуть до пекла. Попереднього разу схоже відбулось 24 лютого", - пише відомий російський опозиційний письменник.

Він зазначає, що на новому поверсі умови існування знову зміняться – стане набагато страшніше.

"Я маю на увазі не те, що синів, чоловіків, братів, батьків відправлять помирати та вбивати в ім'я збереження путінського режиму, а те, що мобілізація зможе здійснитися лише при включенні механізму репресій на повну потужність. З тотальним залякуванням, масовими арештами, показовими розправами та повним закриттям країни. Це станеться не раптово, але досить швидко. Ніяк інакше, на жаль, бути не може", - додає Борис Акунін.

І нагадує, що під час тяжких випробувань головне не втратити себе. І пам'ятати стару істину: ніч найчорніша перед світанком.

"Ті, хто виїхав, готуємось допомагати тим, хто в біді", - підсумовує письменник.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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