Стало відомо, чим годують мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею
Мігранти з країн Азії та Африки, що перебувають у логістичному центрі в селі Брузги, що з білоруського боку кордону з Польщею, щодоби отримують пайок
Його роздає Червоний Хрест, інформує Еспресо.TV.
У пайок входить три упаковки вермішелі швидкого приготування, два пакети молока, дві банки тушонки, дві рибні консерви, палиця ковбаси, буханець хліба, по одній пачці печива та вафель, а також гранат. Такий пакет із їжею важить 4 кг.
Гаряче харчування біженці отримують щонайменше один раз на день, повідомляє білоруський портал Хартыя'97.
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До мігрантів також приїжджають автолавки. Одна з автолавок продає лише сигарети, вона щодня доставляє 1 250 блоків сигарет.
За даними Червоного Хреста, щодня мігранти отримують 2 тонни каші на обід та 8 тонн консервів та фруктів.
- Польські спеціальні служби мають інформацію, що в Брузгах білоруська влада створила плацдарм підготовки мігрантів для нових атак на Польщу. З такою заявою виступив речник міністра - координатора спецслужб Станіслав Жарін.
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