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Стало відомо, де "Динамо" прийматиме "Фенербахче" у Лізі чемпіонів

18 червня, 2022 субота
10:38
Спорт Міський стадіон у Вроцлаві

Київське "Динамо" прийматиме турецький "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у польському Вроцлаві

Про це повідомив польський журналіст Пьотр Слонка у twitter

За його інформацією, найімовірніше матч між киянами та стамбульцями відбудеться у Вроцлаві. Слонка зазначив, що "Динамо" ще не ухвалило остаточного рішення та розглядає кілька інших варіантів. 

Міський стадіон у Вроцлаві здатен прийняти 45 тис. глядачів. Він є домашньою ареною клубу вищого польського дивізіону "Шльонськ". 

"Динамо" зіграє домашній матч проти "Фенербахче" 19 або 20 липня. 

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Динамо
Ліга чемпіонів
Фенербахче
Вроцлав
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