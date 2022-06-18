Стало відомо, де "Динамо" прийматиме "Фенербахче" у Лізі чемпіонів
Київське "Динамо" прийматиме турецький "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у польському Вроцлаві
Про це повідомив польський журналіст Пьотр Слонка у twitter.
За його інформацією, найімовірніше матч між киянами та стамбульцями відбудеться у Вроцлаві. Слонка зазначив, що "Динамо" ще не ухвалило остаточного рішення та розглядає кілька інших варіантів.
Міський стадіон у Вроцлаві здатен прийняти 45 тис. глядачів. Він є домашньою ареною клубу вищого польського дивізіону "Шльонськ".
"Динамо" зіграє домашній матч проти "Фенербахче" 19 або 20 липня.
- 15 червня стало відомо, що "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче".
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