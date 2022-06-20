Стало відомо, де "Динамо", "Шахтар", "Ворскла" та "Зоря" гратимуть домашні матчі в єврокубках
У новому сезоні "Динамо", "Шахтер", "Ворскла", "Зоря" та "Дніпро-1" прийматимуть суперників у єврокубкових турнірах у Польщі
Про це повідомив польський журналіст Пьотр Слонка у twitter.
За його інформацією, "Шахтар" гратиме на груповому раунді Ліги чемпіонів у Варшаві. "Динамо" зустрінеться з турецьким "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації ЛЧ у Вроцлаві.
"Ворскла" прийматиме шведський АІК на другому етапі відбору Ліги конференцій у Лодзі. У цьому ж місті виступатиме "Зоря", яка стартує у ЛК з третього кола кваліфікації.
Що стосується "Дніпра-1", то він зіграє у Лізі Європи у одному з міст на півдні Польщі. В якому саме - поки невідомо.
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15 червня в суперники "Ворсклі" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дістався шведський АІК. Того ж дня стало відомо, що "Динамо" на старті Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче". 18 червня повідомлялося, що кияни прийматимуть турецький клуб у Вроцлаві.
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