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Стало відомо, де "Динамо", "Шахтар", "Ворскла" та "Зоря" гратимуть домашні матчі в єврокубках

20 червня, 2022 понедiлок
09:17
Спорт Міський стадіон у Вроцлаві

У новому сезоні "Динамо", "Шахтер", "Ворскла", "Зоря" та "Дніпро-1" прийматимуть суперників у єврокубкових турнірах у Польщі

Про це повідомив польський журналіст Пьотр Слонка у twitter.   

За його інформацією, "Шахтар" гратиме на груповому раунді Ліги чемпіонів у Варшаві. "Динамо" зустрінеться з турецьким "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації ЛЧ у Вроцлаві. 

"Ворскла" прийматиме шведський АІК на другому етапі відбору Ліги конференцій у Лодзі. У цьому ж місті виступатиме "Зоря", яка стартує у ЛК з третього кола кваліфікації. 

Що стосується "Дніпра-1", то він зіграє у Лізі Європи у одному з міст на півдні Польщі. В якому саме - поки невідомо. 

  • 15 червня в суперники "Ворсклі" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дістався шведський АІК. Того ж дня стало відомо, що "Динамо" на старті Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче". 18 червня повідомлялося, що кияни прийматимуть турецький клуб у Вроцлаві. 

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футбол
Динамо
Шахтар
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
Ворскла
Варшава
Зоря
єврокубки
Дніпро-1
Ліга Конференцій
Вроцлав
Лодзь
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