"Ворскла" дізналася суперника у Лізі конференцій
У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зустрінеться зі шведським АІК
Про це повідомляє Еспресо.TV.
15 червня у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
За його підсумки суперником клубу з Полтави став шведський АІК. Перший матч "Ворскла" зіграє 21 липня у Стокгольмі, повторний - 28 липня на своєму полі. Де саме українська команда прийматиме суперника наразі невідомо.
У минулому сезоні АІК фінішував в чемпіонаті Швеції другим. У новому розіграші турніру клуб після 11-ти турі також йде другим.
- 15 червня стало відомо, що київське "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з турецьким "Фенербахче".
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