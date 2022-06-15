Про це повідомляє Еспресо.TV.

15 червня у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

За його підсумки суперником клубу з Полтави став шведський АІК. Перший матч "Ворскла" зіграє 21 липня у Стокгольмі, повторний - 28 липня на своєму полі. Де саме українська команда прийматиме суперника наразі невідомо.

У минулому сезоні АІК фінішував в чемпіонаті Швеції другим. У новому розіграші турніру клуб після 11-ти турі також йде другим.

15 червня стало відомо, що київське "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з турецьким "Фенербахче".

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