Стало відомо, хто переконав Усика залишити Україну заради реваншу з Джошуа

Про це повідомляє CNN.

За словами Усика, він хотів залишитися в Україні, але друзі його переконали, що боксер принесе більше користі, якщо проведе бій проти Джошуа.

"Я хотів залишитися й захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю для України більше, якщо боксуватиму, а не стрілятиму", - сказав Усик, який зараз перебуває у Чехії.

Він додав, що зараз намагається зосередитися на підготовці до поєдинку та за новинами практично не стежить.

"Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України. Це важко, але молитви Богові допомагають", - розповів Усик.

Він наголосив, що гонорар від бою передасть на допомогу Україні.

"Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояси, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх своїх сил на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само як вони підтримують мене. Україна переможе", - переконаний Усик.

Українець 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

В Усика було право покинути в умовах воєнного стану Україну, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.

Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.

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