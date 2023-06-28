Стало відомо, хто замінить Генрі Кавіла у новому фільмі про Супермена
Сценарист майбутнього фільму "Супермен: Спадщина" Джеймс Ганн розповів, що замість Генрі Кавілла роль супергероя зіграє американський актор Девід Коренсвет
Про це пише THR.
Кохану Супермена, Лоїс Лейн, зіграє акторка Рейчел Броснаген.
Видання розповідає, що Джеймс Ганн зібрав три пари акторів на вакантні ролі, і в суботу, 17 червня, вони проходили проби у повному гримі та образі персонажів з фільму. У пробах на роль Супермена також брали участь актори Ніколас Голт та Том Брітні, а на роль Лоїс - Фібі Дайневор та Емма Макі.
Запланована дата виходу фільму "Супермен: Спадщина" - 11 липня 2025 року, Джеймс Ганн планує почати зйомки на початку наступного року. Повідомляється, що тепер триватиме кастинг на роль інших ключових персонажів.
- 15 грудня стало відомо, що Джеймс Ганн розпочав роботу над новим фільмом про Супермена, проте у якому головного героя гратиме не Генрі Кавілл.
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