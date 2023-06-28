Про це пише THR.

Кохану Супермена, Лоїс Лейн, зіграє акторка Рейчел Броснаген.

Видання розповідає, що Джеймс Ганн зібрав три пари акторів на вакантні ролі, і в суботу, 17 червня, вони проходили проби у повному гримі та образі персонажів з фільму. У пробах на роль Супермена також брали участь актори Ніколас Голт та Том Брітні, а на роль Лоїс - Фібі Дайневор та Емма Макі.

Запланована дата виходу фільму "Супермен: Спадщина" - 11 липня 2025 року, Джеймс Ганн планує почати зйомки на початку наступного року. Повідомляється, що тепер триватиме кастинг на роль інших ключових персонажів.