Стало відомо, коли Ребров розпочне роботу в збірній України
Збірна України наступні матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти зіграє під керівництвом нового головного тренера - Сергія Реброва
Про це повідомляє Циганик Live.
За інформацією журналіст Ігоря Циганика, наступні матчі у кваліфікації Євро-2024 збірна України гратиме під керівництвом Сергія Реброва, а не виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який вивів національну команду на стартову гру відбору проти Англії (0:2).
"Наступні ігри відбору в нас Північна Македонія та Мальта, а я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Йому буде дуже непросто, тепер потрібно як на замовлення вигравати усі матчі. А ми у грі з Англією побачили не команду, а набір футболістів", - розповів Циганик.
Наразі Сергій Ребров є головним тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року. Також він у 2014-2017 роках тренував "Динамо" та очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
Українська асоціація футболу оголосила, що контракт Ротанем, який також є головним тренером молодіжної збірної України та "Олександрії", діятиме до моменту набрання чинності угоди з Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.
Україна зустрінеться з Північною Македонією 16 червня у гостях, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
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