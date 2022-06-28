Стало відомо, скільки українців не отримало другої дози вакцини від COVID-19

Такі дані оприлюднив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зменшення темпів вакцинації посадовець пояснює повномасштабною війною. Водночас за останні чотири місяці в Україні проводили в середньому по 250 тисяч щеплень щомісяця й у більшості це були бустерні дози.

Загалом першу дозу вакцини від коронавірусу отримало майже 16 мільйонів українців, дві – 15,2 мільйона. Підсилили імунний захист третьою дозою 1,4 мільйона осіб.

В Україні продовжують проводити щеплення від COVID-19, але у відносно безпечних регіонах. Минулого тижня вакцинуватися можна було в одному з 2,5 тисячі пунктів щеплень та 109 центрів масової вакцинації. Щеплення проводили 463 мобільні бригади. Найактивніше українці вакцинувалися у Волинській і Тернопільській областях, а також у Києві.

Вакцин, як запевнив Ігор Кузін, достатньо: майже 10 мільйонів доз Comirnaty від Pfizer та CoronaVac.

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