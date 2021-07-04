Стало відомо, скільки збірна України заробила на Євро-2020

Про це повідомляє УЄФА.

УАФ (Українська асоціація футболу) отримає від УЄФА (Європейського союзу футбольних асоціацій) 16 млн євро призових за виступ збірної України на Євро-2020.

9,25 млн євро УАФ отримала за вихід національної команди до фінальної частини чемпіонату Європи. 1,5 млн євро команда Андрія Шевченка отримала за перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі. Вихід до 1/8 фіналу коштував ще 2 млн євро, а перемога над Швецією та потрапляння до чвертьфіналу - 3,25 млн євро.

В боротьбі за місце у півфіналі Україна поступилася Англії - 0:4.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb