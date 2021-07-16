Стало відомо, в якому обсязі в Україні покажуть Олімпіаду-2020
Телеканал UA:Перший розкрив подробиці трансляцій Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє UA:Перший.
За два тижні телеканал покаже близько 220 год. змагань у різних видах спорту.
Ранкові сесії змагань щодня стартуватимуть о 3:00. О 10:30 у етер виходитиме ранкова "Студія Токіо-2020". Об 11:00 стартуватиме трансляція денної сесії змагань.
О 16:00 у денній "Студії Токіо-2020" підбиватимуть підсумки кожного змагального дня.
З 18:30 до 21:00 UA:Перший показуватиме повтори змагань ранкової сесії
О 21:35 на глядачів чекає щоденний дайджест "Доба Олімпійських ігор".
З 22:00 в етері йтимуть повтори вечірніх змагань.
Олімпійські ігри відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.
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15 липня стало відомо, що українські спортсмени на Олімпіаді у Токіо отримають за золото $125 тис., срібло - $80 тис., бронзу - $55 тис.
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