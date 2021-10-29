Стало відомо, як фанати зможуть відвідати матч "Динамо" - "Барселона" у Києві
Вболівальники матимуть можливість відвідати матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" у Києві
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Попри те, що Київ потрапив до "червоної" зони карантину, фанати зможуть відвідати матч на НСК "Олімпійському". Доступ на трибуни буде дозволено при наявності одного з таких документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу,
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу,
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелені сертифікати)
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" відбудеться 2 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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