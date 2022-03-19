Стан повітря в Києві нормалізувався, - КМДА
Станом 12:28 19 березня рівень забрудненості повітря у Києві перебуває в межах норми
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на коментар начальника управління екології та природних ресурсів Олександра Возного.
«Датчики моніторингу показують, що стан повітря у Києві нормалізувався. Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються. Слідкуйте за повідомленнями від міської влади та бережіть себе», – написав Олександр Возний.
Станом на 13:00 показники радіаційного фону такі:
- вул. Щербаківського, 72 (азоту діоксид – 0.06 мг/куб.м; вуглецю оксид- 0.2 мг/куб.м; ангідрид сірчистий- 0,4 мг/куб.м.).
- вул. Григоровича-Барського, 7 (азоту діоксид – 0,03 мг/куб.м; вуглецю оксид- 2,4 мг/куб.м; ангідрид сірчистий- 0,2 мг/куб. м.).
- На лівому березі фіксується показник радіаційного фону 0,11 мкЗв/год, на правому березі 0,10 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.
- Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві погіршилася якість повітря й перевищені показники концентрації пилу.
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