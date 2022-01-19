Стан Саакашвілі погіршується, він потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова

Про це вона повідомила у facebook.

"Громадянин України, Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі, якого примусово перевели з військового шпиталю у Горі до руставської в’язниці, потребує психологічної та фізичної реабілітації", - зауважила Денісова.

Вона зазначила, що такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при омбудсмані Грузії для моніторингу стану здоров'я Саакашвілі.

"У нього спостерігається посттравматичний стресовий розлад і депресія, які неможливо вилікувати в умовах в’язниці. Тому стан здоров’я Міхеіла постійно погіршується", - написала Денісова.

Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. За її словами, здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації.

Вона звернулась до міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації громадянину України Міхеілу Саакашвілі

"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - додала український омбудсман.



