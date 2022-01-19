Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Стан Саакашвілі погіршується, він потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова

Стан Саакашвілі погіршується, він потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова

19 січня, 2022 середа
21:49
Суспільство Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я громадянина України, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршується

Про це вона повідомила у facebook. 

"Громадянин України, Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі, якого примусово перевели з військового шпиталю у Горі до руставської в’язниці, потребує психологічної та фізичної реабілітації", - зауважила Денісова.

Вона зазначила, що такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при омбудсмані Грузії для моніторингу стану здоров'я Саакашвілі.

"У нього спостерігається посттравматичний стресовий розлад і депресія, які неможливо вилікувати в умовах в’язниці. Тому стан здоров’я Міхеіла постійно погіршується", - написала Денісова.

Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. За її словами, здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації.

Вона звернулась до міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації громадянину України Міхеілу Саакашвілі

"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - додала український омбудсман.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Грузія
Людмила Денісова
Міхеїл Саакашвілі
стан здоров`я
Читайте також:
порошенко зеленський
Автор Віталій Портников
18 січня, 2022 вiвторок
Віталій Портников: "Вертикаль" популізму почала руйнуватися
Зеленский
17 січня, 2022 понедiлок
Зеленський буде президентом, який буде відповідати за держзраду у суді, - політтехнолог Бала
17 січня, 2022 понедiлок
Якщо суддю оглядали лікарі, то це підстава для скасування будь-якого рішення суду, - Волох про розгляд запобіжного заходу Порошенку
Київ
-2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.22
    Купівля 28.22
    Продаж 28.53
  • EUR
    Купівля 31.95
    Продаж 32.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
19 січня
23:00
Герман Галущенко
Галущенко закликав ЄС відреагувати на енергетичну агресію Кремля: "Північний потік-2" - це не економічний, а політичний проєкт
22:53
Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу до відвертого діалогу з Росією та переозброєння на тлі російської агресії
22:52
Усман Дембеле
Хоче залишитися, але нічого не робить: "Барселона" поставила жорсткий ультиматум скандальному чемпіону світу
22:47
Олексій Резніков
Резніков закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна до початку нового можливого вторгнення в Україну
22:32
Магдалена Андерссон
Прем'єр-міністерка Швеції обговорила із Зеленським безпекову ситуацію на Сході України та закликала Росію до деескалації
22:27
Андрій Шевченко
Шевченко ошелешив збірну Польщі з футболу фінансовими забаганками
22:12
Ексклюзив
Треба інформаційно працювати з людьми, бо вони допомагають сіяти паніку, - політексперт про бездіяльність влади у підготовці до можливого вторгнення РФ
22:11
Коронавірус Омікрон
У Івано-Франківській області підтвердили циркуляцію штаму "Омікрон"
21:51
Джо Байден
Байден підписав меморандум про посилення кібербезпеки у державному секторі США
21:20
Кріш'яніс Каріньш
Росія дестабілізує Україну, бо боїться розширення демократії від неї, - прем'єр-міністр Латвії
20:54
Ірина Венедіктова
Офіс генпрокурора оскаржить рішення суду про запобіжний захід Порошенку
20:48
Кріштіану Роналду
Роналду вирішив втекти з "Манчестер Юнайтед": є лише одна умова, щоб він залишився
20:48
Олексій Данілов
Данілов: наразі на кордоні з Україною перебувають 127 тис. російських військових, а для повномасштабного вторгнення РФ знадобиться щонайменше мільйон
20:46
Ексклюзив
Зеленський і Путін прагнули ліквідувати зовнішньополітичну діяльність Порошенка, - екснардеп Бригинець про запобіжний захід п'ятому президенту
20:32
ЦСКА
Це Росія, у нас багато Наташ: російський футбольний клуб зганьбився при презентації турецького футболіста
20:24
МЗС
МЗС вимагає від віцепрем'єра Словаччини публічного спростування заяви, у якій назвав Крим частиною Росії, а санкції шкідливими
20:21
Зеленський
"Зараз активно нападають не на наші землі, а на ваші нерви": Зеленський закликав українців не панікувати через інформацію про можливе вторгнення РФ
20:20
Гана Горка
У Чехії померла співачка після того, як навмисно заразилася коронавірусом заради COVID-сертифікату
20:03
Ентоні Блінкен
Держсекретар Блінкен дав зрозуміти, що у Білому домі не підтримують переслідування Порошенка
19:58
Emirates
Міжнародні авіакомпанії призупиняють деякі рейси до США: побоюються щодо впливу 5G на роботу авіаційного обладнання
19:55
Ентоні Блінкен
"Питання не в приєднанні": Блінкен про можливу участь США у нормандському форматі
19:31
Ексклюзив
Поки Росія із Заходом ведуть перемовини, треба зміцнювати обороноздатність України, - політик
19:29
Дія
"Дія" не стане платною для українців, - Нацбанк
19:26
Оновлено
Зеленський Блінкен
"Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії": Зеленський провів переговори з Блінкеном
19:22
Путін та Зеленський
"Потенціал є, але Росія не впевнена у своїй правоті, це заводить у глухий кут": в ОП відповіли на пропозицію Ердогана про зустріч президентів України та РФ
19:16
Наталка Діденко
В Україну несуться морози і сніг, - синоптик Наталка Діденко
18:59
фейкове замінування
Більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн, - СБУ
18:56
Верховний суд визнав недійсним передання Протасового Яру забудовнику
18:48
Віталій Миколенко
Українець Миколенко пропустив перше тренування "Евертона" з новим тренером
18:45
В Україні планують заборонити оформлення працівників ФОПами, - Гетманцев
18:43
"Віторія"
"Металіст" знайшов нового форварда в Бразилії, пропонують 1,3 млн євро
18:41
гроші
Держаудитслужба знайшла проблем на 30 млрд грн під час перевірки фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік
18:33
обстріл видання Гордон
Редакцію видання "Гордон" у Києві обстріляли невідомі
18:28
ДНР
До Держдуми РФ внесли проєкт звернення про визнання "ЛДНР"
18:22
Французький актор Гаспар Ульєль помер від травми на гірськолижному курорті
18:20
Ексклюзив
мітинг в підтримку Порошенка
Переслідування Порошенка - невдалий хід Зеленського, шансу на другий термін немає, - політолог Бобиренко
18:14
Юрій Галушкін
Розгортанням Сил тероборони ми можемо не допустити нового вторгнення РФ, - командувач Сил ТрО Галушкін
18:01
Уряд Молдови
Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану через погрози Газпрому
17:49
Ексклюзив
Володимир Омелян
"Зеленський перелякався і боїться вулиці": Омелян прокоментував рішення про запобіжний захід Порошенку і протести на Банковій
17:48
вокаліст гурту U2 Боно
Вокаліст U2 Боно розповів, що ненавидить назву гурту та більшість пісень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV