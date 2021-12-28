Стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє цього робити, - МЗС про спробу перевести експрезидента Грузії до в'язниці
Міністерство закордонних справ України заявило, що спроба перевести колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу була вчинена у неналежний спосіб
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація", - йдеться у повідомленні.
МЗС України закликало Грузію поставитися до Саакашвілі з повагою та не вчиняти дій, які можуть загрожувати його життю і здоров'ю.
У пресслужбі зазначили, що українські дипломати тримають ситуацію під суворим контролем та підтримують контакт із владою Грузії та адвокатами Саакашвілі.
"Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження. Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - повідомили в МЗС.
- Як повідомлялося раніше, 27 грудня після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску.
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