Стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє цього робити, - МЗС про спробу перевести експрезидента Грузії до в'язниці

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликало Грузію поставитися до Саакашвілі з повагою та не вчиняти дій, які можуть загрожувати його життю і здоров'ю.

У пресслужбі зазначили, що українські дипломати тримають ситуацію під суворим контролем та підтримують контакт із владою Грузії та адвокатами Саакашвілі.

"Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження. Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - повідомили в МЗС.

