Старовинна зброя, археологічні знахідки: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей
Упродовж січня-квітня мешканець Сум відправляв поштою до Німеччини старовинні предмети, які належать до культурних цінностей, що мають історичне значення
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
"Розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня поточного року обвинувачений поштою відправив до Німеччини наконечники для стріл і списів, ножі з насадками, інші елементи зброї, предмети побуту та старовинні прикраси. У ході розслідування задокументовано 5 епізодів відправлення старовинних предметів. Вказані товари виявляли під час митного контролю", - розповіли в прокуратурі.
Під час експертної оцінки було встановлено, що вилучені предмети є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.
Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).
"Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення", - додали в прокуратурі.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Буковинській митниці затримали громадянина Румунії, який намагався вивезти за кордон 850 цінних поштових марок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе