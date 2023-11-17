Старовинна зброя, археологічні знахідки: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.



"Розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня поточного року обвинувачений поштою відправив до Німеччини наконечники для стріл і списів, ножі з насадками, інші елементи зброї, предмети побуту та старовинні прикраси. У ході розслідування задокументовано 5 епізодів відправлення старовинних предметів. Вказані товари виявляли під час митного контролю", - розповіли в прокуратурі.



Під час експертної оцінки було встановлено, що вилучені предмети є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).



"Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення", - додали в прокуратурі.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.