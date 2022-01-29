Старшокласників Вінниці перевели на "дистанційку"

Таке рішення сьогодні, 28 січня, ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС, щоб не допустити підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19. Про це із посиланням на офіційний сайт Вінницької міської ради передає Еспресо.TV.



Так, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 31 січня школярі молодших класів та “Вінницької спеціальної школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку” будуть відвідувати уроки у звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Також в звичайному режимі функціонуватимуть дитячі садки.



Учні 5-11 класів закладів освіти всіх форм власності будуть навчатись дистанційно. Також в онлайн-режимі працюватимуть заклади позашкільної освіти всіх форм власності.