Старшокласників Вінниці перевели на "дистанційку"
У Вінниці з понеділка, 31 січня 2022 року, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Водночас, для учнів молодших класів навчальний процес здійснюватиметься у звичайному режимі
Таке рішення сьогодні, 28 січня, ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС, щоб не допустити підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19. Про це із посиланням на офіційний сайт Вінницької міської ради передає Еспресо.TV.
Так, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 31 січня школярі молодших класів та “Вінницької спеціальної школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку” будуть відвідувати уроки у звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Також в звичайному режимі функціонуватимуть дитячі садки.
Учні 5-11 класів закладів освіти всіх форм власності будуть навчатись дистанційно. Також в онлайн-режимі працюватимуть заклади позашкільної освіти всіх форм власності.
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