МОЗ: 2022 може стати останнім роком пандемії коронавірусу

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає телеканал Еспресо.



"Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19", - сказав Ляшко.



Він зазначив, що поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає можливість сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії.



Міністр додав, що у найближчі тижні Україна вийде на новий пік захворюваності COVID-19. Кількість випадків інфікування може становити 40-60 тисяч на добу, що у 2 рази вище за пікові значення минулої хвилі.

Проте, він прогнозує, що завдяки вакцинації в Україні буде на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.



Також Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу.



"Для лікування пацієнтів в стаціонарних умовах до лікарень вже доставлено понад 66 000 флаконів "Ремдисивіру" та понад 7 000 флаконів "Тоцилізумабу" - новітніх препаратів, які були закуплені централізовано. Для недопущення погіршення стану та переходу із легкого ступеню тяжкості до середнього та важкого в першу чергу для пацієнтів із груп ризику, МОЗ підписано договір про поставку 300 000 курсів "Монлупіравіру" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, який в минулу середу було екстерно допущено до медичного застосування", - уточнив очільник МОЗ.



Окрім того, за його словами, вже підписано попередній договір на поставку 300 000 курсів лікування препаратом "Паксловіт", виробництва Pfizer , для амбулаторного лікування.



Він має прибути в Україну протягом першого кварталу 2022 року.

Нагадаємо, що НАН дала прогноз щодо COVID-хворих на початку лютого.

В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини.