Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство МОЗ: 2022 може стати останнім роком пандемії коронавірусу

МОЗ: 2022 може стати останнім роком пандемії коронавірусу

28 січня, 2022 п'ятниця
12:41
Суспільство коронавірус

У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що 2022 рік буде останнім роком пандемії COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає телеканал Еспресо.

"Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає можливість сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії.

Міністр додав, що у найближчі тижні Україна вийде на новий пік захворюваності COVID-19. Кількість випадків інфікування може становити 40-60 тисяч на добу, що у 2 рази вище за пікові значення минулої хвилі.

Проте, він прогнозує, що завдяки вакцинації в Україні буде на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

Також Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу.

"Для лікування пацієнтів в стаціонарних умовах до лікарень вже доставлено понад 66 000 флаконів "Ремдисивіру" та понад 7 000 флаконів "Тоцилізумабу" - новітніх препаратів, які були закуплені централізовано. Для недопущення погіршення стану та переходу із легкого ступеню тяжкості до середнього та важкого в першу чергу для пацієнтів із груп ризику, МОЗ підписано договір про поставку 300 000 курсів "Монлупіравіру" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, який в минулу середу було екстерно допущено до медичного застосування", - уточнив очільник МОЗ.

Окрім того, за його словами, вже підписано попередній договір на поставку 300 000 курсів лікування препаратом "Паксловіт", виробництва Pfizer , для амбулаторного лікування.

Він має прибути в Україну протягом першого кварталу 2022 року.

  • Нагадаємо, що НАН дала прогноз щодо COVID-хворих на початку лютого.
  • В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Ляшко
МОЗ
міністр охорони здоров’я
прогноз
пандемія
Коронавірус
головний лікар
санітарний лікар
Читайте також:
27 січня, 2022 четвер
"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
27 січня, 2022 четвер
"Щоб не впадати в паніку": командир "Азову" дав українцям поради на випадок повномасштабного вторгнення РФ
Марлос
27 січня, 2022 четвер
Екслідер "Шахтаря" Марлос знайшов нову команду
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.6
    Купівля 28.6
    Продаж 28.94
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
28 січня
15:33
У скелях на Кавказі знайшли мумію жінки часів раннього середньовіччя
15:31
Володимир Вірчіс
У Києві знайшли повішеним відомого українського боксера Вірчіса
15:31
Німецький уряд
Німеччина виключила можливість постачання летальної зброї в Україну
15:28
Лукашенко заявив, що не відправить армію Білорусі воювати проти України
15:27
Понад 10 млн нових користувачів за рік: "Дія" потрапила у перелік найпопулярніших застосунків в Україні
15:13
Перший заступник очільника КМДА Поворозник відмовився давати свідчення у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО, - прокуратура
14:57
Росія відправила медичні підрозділи на кордон з Україною, - The Wall Street Journal
14:56
Латвія планує відправити до України військових на тлі агресії РФ
14:39
Ексклюзив
Сергій Лавров
Віталій Портников: Війни може і не буде, але шантаж буде
14:35
Український режисер Євген Лавренчук вперше особисто звернувся до українців
14:33
Заволоділи 131 млн грн: справу посадовців Одеської мерії скерували до суду
14:33
Чи полюбить нас колись Німеччина?
14:17
консульство України Гамбург
У Гамбурзі невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України
14:16
Apple
Apple за квартал заробила $123,9 млрд
14:14
жалоба
У Дніпрі оголосили 28-29 січня днями жалоби через розстріл військових на території Південмашу
13:59
САП
Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП
13:59
Олег Сенцов
Фільм-антиутопія Сенцова й Сеїтаблаєва "Номери" став доступний онлайн
13:56
риф
Уряд Австралії виділить $700 млн на покращення стану Великого бар'єрного рифу
13:54
Поль-Анрі Даміба
У Буркіна-Фасо військові, які здійснили переворот, вперше зробили офіційну заяву
13:48
В'ятрович
"У парламентському карантині потреби немає, він вигідний лише монобільшості", – В'ятрович
13:40
землетрус
У Туреччині стався землетрус
13:28
Ув'язнений у РФ українець Марченко хворіє на коронавірус і не отримує життєво важливих ліків, - Денісова
13:26
Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
13:18
China Unicom
США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через підозри у шпигунстві
13:18
ДБР прийшло з обшуками до нардепа з об'єднання Разумкова Воронька через можливу підробку документів
13:08
сніг
"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
12:47
вакцинація
В Україні повністю вакциновані від коронавірусу майже 93% освітян
12:45
телекомпанія RTCG
У Чорногорії державний мовник написав про "напад України" на "ЛНР": українське посольство вимагає спростування
12:29
Віктор Ляшко
Ляшко: загальнонаціонального локдауну не буде, розраховуємо пройти нову COVID-хвилю в адаптивному карантині
12:19
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Зеленський може зустрітися з Путіним в Москві, Сочі або Санкт-Петербурзі
12:19
карантин
Шість областей України наближаються до введення "червоної" зони карантину, - Ляшко
12:18
Лукашенко
Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства"
12:14
Ілля Новіков
Адвокат Ілля Новіков: Порошенко не буде брати участь у шоу за сценарієм Зеленського
12:13
Токаєв
Президента Казахстану Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan
12:02
В Іраку стався ракетний обстріл у аеропорту: пошкоджений цивільний літак
11:57
СБУ
Агент РФ планував теракти в Одесі: СБУ оприлюднила докази
11:50
СБУ
У Києві викрили завербованого агента "ДНР"
11:44
Північний потік-2
Заблокують "Північний потік-2": Франція попередила РФ про санкції в разі вторгнення в Україну
11:42
США допомога
США готують новий пакет оборонної допомоги для України, - Пентагон
11:38
Порошенко
Засідання апеляційного суду у справі Порошенка перенесли на 11 лютого
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV