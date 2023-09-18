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Стартувало нове медіа Sestry, яке об'єднало в редакції українських переселенок зі всього світу 

18 вересня, 2023 понедiлок
12:53
Суспільство Сайт sestry.ua

Онлайн-журнал Sestry розпочав свою роботу 18 вересня 2023 року. Його кореспондентки— це жінки, які через війну залишили свій дім і тимчасово проживають у країнах ЄС, США, Канаді. Головний офіс онлайн-журналу розташований у Варшаві

Sestry виходитиме трьома мовами — українською, польською та англійською.
Головною редакторкою проєкту стала Марія Гурська — телеведуча і програмна директорка телеканалу Еспресо.

На sestry.eu анонсують надихаючі історії людей, які, попри війну, стали сильнішими, про бізнеси, яким вдалось не лише вижити, але й міцно стати на ноги. На сайті є практичні поради юристів, психологів, експертів з ринку праці. Представлена в новому медіа і політика — інтерв’ю зі світовими лідерами, глибока аналітика та публіцистика від топспікерів. 

Позиціонуання медіа: для тих українок, які були змушені залишити свій дім через війну; для тих, хто в Україні, — воює, лікує, підтримує економіку та інфраструктуру; для всіх людей, які хочуть підтримати Україну і прагнуть перемоги демократій над тиранією в усьому світі.

Серед перших матеріалів онлайн-журналу — стаття Віталія Портникова "Діалог з Україною", ексклюзивні інтерв'ю з кінорежисеркою Аґнєшкою Голланд і письменницею Оксаною Забужко, розмова про майбутнє України з професоркою економічних наук, євродепутаткою від Польщі Данутою Хюбнер, зворушливі історії українців, які пережили окупацію. Співрозмовники видання Sestry діляться своїми роздумами та спостереженнями про майбутнє України та світу, про сучасне і минуле, яке є невід'ємною частиною прийдешнього. 

Міжнародний онлайн-журнал Sestry запускає польсько-українська редакція.
Ядро польської команди: Єжи Вуйцік — ексзаступник головного редактора "Газети  Виборчої" та її видавець; Йоанна Мосей — ексзаступниця головного редактора "Газети Виборчої»"та її виконавча директорка; Александра Кліх — ексзаступниця головного редактора "Газети Виборчої" та ексголовна редакторка "Високих Обцасів".

З українського сторони: Марія Гурська — журналістка та ведуча телеканалу  Еспресо; Альбіна Трубенкова — журналістка, ексконсультантка з медіа урядового офісу з Євроінтеграції та представництва ЄС в Україні; Наталія Ряба — журналістка, працювала в українській редакції RFI (Radio France internationale), колишня старша редакторка тижня на телеканалі Україна 24; Ірина Твердовська — керівниця Комунікаційного Медіацентру при Посольстві України у Польщі (2022-2023 роках) та Генконсульстві в Любліні.

Медіа створене за підтримки фондів Media Liberation Fund та Kulczyk Foundation та запрошує до діалогу та співпраці: [email protected]

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