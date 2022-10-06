Про це він сказав на пресконференції звільнених командирів "Азову" в етері телеканалу "Еспресо".

"Процес обміну полоненими - це непросте завдання. Основне, що відбулося після нашого обміну - це старт великого процесу по поверненню оборонців Маріуполя. Весь офіцерський склад, який вийшов з полону, активно співпрацює з координаційним штабом щодо звільнення полонених. Ніхто не забутий. Головне, що процес іде. За той короткий час, як ми повернулися з полону, відбулися необхідні заходи щодо забезпечення та налагодження процесу швидкого відновлення бійців", - зазначив Кротевич.

Начальник штабу полку "Азов" також додав, що звільнені з полону бійці відчули одностайну підтримку нашої країни.

"Це дійсно допомагає, як у реабілітації бійців, так і у бажанні повернутися на фронт та боронити країну. Наша війна триває. Триває у полоні, на полі бою, у процесі відновлення. Наш шлях - це захист Батьківщини та нашої нації. Наша мета - це перемога. Наш підхід - це професіоналізм, високі стандарти, самовіддана боротьба на користь нашої країни", - підкреслив Кротевич.

6 жовтня офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що не всі звільнені азовці готові до спілкування з представниками ЗМІ та медіа. Він наголосив, що до медійності звільнених азовців потрібно підходити з обережністю.