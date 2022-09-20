"Стати спонсором перемоги": Мінцифра анонсувала продаж у Дії військових облігацій

Про це повідомляє очільник міністерства Михайло Федоров.

"Наша команда працює над запуском облігацій у застосунку. Ви зможете придбати їх, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім — отримати свої кошти назад із відсотками", - йдеться у повідомленні.

Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.

"Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг", - додав міністр.

Також Федоров пояснює, що військові облігації в Дії — це класичний win-win: спонсорування перемоги України над Росією та гарантований прибуток.

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