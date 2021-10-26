Статки Маска зросли на $25 млрд і сягнули $255,2 млрд
Зростання статків Ілона Маска відбулося після того, як акції Tesla 25 жовтня зросли на 9,75%, а капіталізація компанії вперше досягла $1 трлн. Tesla стала однією з п'яти компаній (крім Apple, Microsoft, Amazon та Alphabet), чия ринкова вартість перевищила $1 трлн
Статки засновника компанії Tesla Ілона Маска зросли на $25,6 млрд (11,13%), досягнувши позначки $255,2 млрд.
Такі дані зафіксовані у рейтингу мільярдерів Forbes, що оновлюється в режимі реального часу.
При цьому аналогічний рейтинг Bloomberg показує, що зростання статків Маска склало $36,2 млрд, а його статки після цього зросли до $289 млрд.
В обох рейтингах Маск зараз перебуває на першому місці. Після нього йдуть підприємець, засновник Amazon Джефф Безос та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернард Арно з родиною.
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