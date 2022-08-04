Статус тимчасового захисту для українців в ЄС діятиме до весни 2024 року

Про це розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

За її словами, про зміни домовились під час зустрічі із єврокомісаркою з питань внутрішніх справ, коли Йлва Йоганссон прибула до Києва.

"Ми з нею спланували кілька важливих моментів, що разом з Європейським союзом ми будемо створювати умови, щоб наші громадяни мали доступ до освіти, до медицини, до відповідного працевлаштування. Комісія допомагатиме нам з фінансуванням цих потреб. Також ми зафіксували дуже важливий елемент про те, що статус тимчасового захисту, який отримали більше 5 мільйонів наших громадян на території Європейського союзу буде діяти до весни 2014 року як мінімум",- сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка повідомила, що буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації українців, які тимчасово повертаються додому.

"Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації таких громадян, адже були випадки затримання або навіть повернення в Україну, або недопуску громадян, які хотіли повернутися знову в ЄС", - сказала вона.

2 серпня Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон прибула з візитом до Києва.

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