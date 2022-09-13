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Головна війна з Росією Стефанішина розповіла про спроби росіян почати переговори після контрнаступу України

Стефанішина розповіла про спроби росіян почати переговори після контрнаступу України

13 вересня, 2022 вiвторок
23:04
війна з Росією Ольга Стефанішина

Росія останніми днями зверталася до України із запитом про переговори через успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській та Херсонській областях

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю для телеканалу France 24.

"Справді, були публічні та непублічні спроби від різних груп офіційних російських осіб. Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія скоїла на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому", - сказала вона.

Також віцепрем'єрка наголосила, що росіяни зараз пропонують переговори, щоб зупинити просування українських військових.

"Вони хочуть відвернути увагу від того, що стратегічно планувалося за місяці до цього. Ми не будемо брати участь у цьому сценарії…Ми сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми зуміємо втілити наш військовий та дипломатичний порядок денний і будемо готові до переговорів, коли буде слушний момент для України", - додала вона.

Стефанішина також зазначила, що нинішню ситуацію необхідно використати для деокупації українських територій.

"І потім ми будемо готові до переговорів, які ґрунтуватимуться не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволить не лише закінчити війну, а й запобігти наступній війні на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви", - сказала вона.

Ольга Стефанішина окрім цього, також висловила впевненість, що тимчасово окуповані території Донбасу та анексований Крим повернуться під контроль України і закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії.

  • 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ.
  • 13 вереня Кулеба прокоментував спроби Росії почати перемовини заявивши, що зараз Україна бореться не заради перемовин з Російською Федерацією, бо це вже проходили, а заради перемоги.

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Україна
Росія
ЗСУ
переговори з РФ
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