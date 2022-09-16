Про це написав у телеграмі начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

"Полонені російські окупанти прибирають за собою сміття. Стела у Куп'янську знову синьо - жовта. Куп'янськ - Україна. Залишилось змусити цих покидьків відбудувати все те, що вони зруйнували", - прокоментував Немічев.

Довідково. Спеціальний підрозділ Kraken створений у березні 2022 року. Його командирами є Костянтин Немічев та Сергій Величко, відомий також за псевдонімом "Чілі". Обидва є харківʼянами, служили в полку "Азов", а після демобілізації почали займатись громадською діяльністю. Проте сьогодні війна прийшла в їхній дім - і вони знову взяли до рук зброю.

Під час операції у Білогорівці бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken захопили у полон розвідника російського ГРУ.

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