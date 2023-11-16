"Стерті з лиця землі": у Києві відкрили виставку, присвячену зруйнованим окупантами містам
15 листопада на Контрактовій площі в Києві Український інститут національної пам'яті відкрив фотовиставку просто неба "Стерті з лиця землі"
Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.
На знімках, зроблених переважно за останні пів року, зафіксовано населені пункти України, які зазнали найбільших руйнувань унаслідок повномасштабного вторгнення. Зокрема, Попасна, Мар’їнка, Соледар і Бахмут.
Фотоматеріали для виставки надали воєнні фотографи Костянтин і Влада Ліберови, пресслужби 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також фотокореспонденти українських медіа.
"Створюючи цю виставку, ми хочемо нагадати українському суспільству і світові про злочини, які вчиняються на українській землі", – підкреслив в. о. голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.
Він зауважив, що зруйнованих населених пунктів ставатиме дедалі більше, й наголосив, що завдання українців – допомагати ЗСУ, аби окупанти припинили чинити злочини на нашій землі.
- З 16 листопада в Інституті проблем сучасного мистецтва у Києві проходить благодійна виставка, де збиратимуть кошти для бойового підрозділу в складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".
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