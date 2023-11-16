"Стерті з лиця землі": у Києві відкрили виставку, присвячену зруйнованим окупантами містам

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

На знімках, зроблених переважно за останні пів року, зафіксовано населені пункти України, які зазнали найбільших руйнувань унаслідок повномасштабного вторгнення. Зокрема, Попасна, Мар’їнка, Соледар і Бахмут.

Фотоматеріали для виставки надали воєнні фотографи Костянтин і Влада Ліберови, пресслужби 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також фотокореспонденти українських медіа.

"Створюючи цю виставку, ми хочемо нагадати українському суспільству і світові про злочини, які вчиняються на українській землі", – підкреслив в. о. голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

Він зауважив, що зруйнованих населених пунктів ставатиме дедалі більше, й наголосив, що завдання українців – допомагати ЗСУ, аби окупанти припинили чинити злочини на нашій землі.