У Києві пройде благодійна мистецька виставка-аукціон для збору коштів для Нацгвардії

Про це пише "Суспільне".

Організатори виставки прагнуть привернути увагу відвідувачів до внутрішньої сили, яка є в кожному з нас.

"Виставка фокусується на предметах, процесах і переживаннях, які оточують особистість у моменті її глибокого болю. Але це також ті предмети, процеси й переживання, які залишаються у моменті спокою, побуту та звичного життя. Це ті сюжети, які ми не помічаємо, хоча вони є крихітними механізмами та двигунами", – розповіли журналістам учасники події.

Кураторський колектив — Анастасія Кузьменко, Олександр Лень та Андрій Сидоренко. Архітектор: Артем Громницький.

У виставці братимуть участь 34 митці, зокрема й сам Олександр Лень. На заході збиратимуть кошти для його бойового підрозділу в складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Представлені в експозиції роботи можна буде отримати за благодійний внесок.