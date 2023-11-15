У Києві пройде благодійна мистецька виставка-аукціон для збору коштів для Нацгвардії
З 16 листопада по 16 грудня в Інституті проблем сучасного мистецтва у Києві проходитиме благодійна виставка-аукціон — "[індивідуальна мінливість]"
Про це пише "Суспільне".
Організатори виставки прагнуть привернути увагу відвідувачів до внутрішньої сили, яка є в кожному з нас.
"Виставка фокусується на предметах, процесах і переживаннях, які оточують особистість у моменті її глибокого болю. Але це також ті предмети, процеси й переживання, які залишаються у моменті спокою, побуту та звичного життя. Це ті сюжети, які ми не помічаємо, хоча вони є крихітними механізмами та двигунами", – розповіли журналістам учасники події.
Кураторський колектив — Анастасія Кузьменко, Олександр Лень та Андрій Сидоренко. Архітектор: Артем Громницький.
У виставці братимуть участь 34 митці, зокрема й сам Олександр Лень. На заході збиратимуть кошти для його бойового підрозділу в складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Представлені в експозиції роботи можна буде отримати за благодійний внесок.
- У Кримському домі в Києві до 10 грудня триває виставка, присвячена окупованому півдню України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе