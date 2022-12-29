Стівен Кінґ озвучив найзаповітніше бажання на новий рік
Американський письменник Стівен Кінґ поділився, що його найзаповітніше бажання на новий рік - мир в Україні
Про це він написав у twitter.
Про своє бажання Кінґ розповів відповідаючи на питання іншого американського письменника - Дона Вінслоу. Вінслоу поцікавився, що ж найбільше бажають його підписники у 2023 році, на що й отримав відповідь Кінґа про "мир в Україні".
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31 березня Стівен Кінґ звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.
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29 травня письменник закликав світ продовжувати економічно тиснути на Росію.
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28 червня Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.
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"The Ukrainians are kicking some ass today", - 10 червня американський письменник підтримав наступ ЗСУ.
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7 жовтня Стівен Кінґ від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України".
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9 жовтня він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.
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