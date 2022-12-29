Стівен Кінґ озвучив найзаповітніше бажання на новий рік

Про це він написав у twitter.

Про своє бажання Кінґ розповів відповідаючи на питання іншого американського письменника - Дона Вінслоу. Вінслоу поцікавився, що ж найбільше бажають його підписники у 2023 році, на що й отримав відповідь Кінґа про "мир в Україні".

31 березня Стівен Кінґ звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.

29 травня письменник закликав світ продовжувати економічно тиснути на Росію.

28 червня Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.

"The Ukrainians are kicking some ass today", - 10 червня американський письменник підтримав наступ ЗСУ.

7 жовтня Стівен Кінґ від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України".

9 жовтня він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

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