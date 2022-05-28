Столичний Ботсад імені Гришка запрошує відвідувачів
З 28 травня Національний ботанічний сад імені Гришка запрацював у звичайному режимі
Про це повідомили на сайті Ботанічного саду.
"З 28 травня 2022 року Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України буде відкритий для відвідування за звичайним графіком", - ідеться в заяві.
З травня до серпня Ботанічний сад працює з 08:00 до 21:00, а з вересня до квітня - з 08:00 до настання сутінок.
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