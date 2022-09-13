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Столиці Казахстану повернуть назву Астана замість Нур-Султан

13 вересня, 2022 вiвторок
17:13
Світ Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв погодився з пропозицією депутатів парламенту повернути столиці колишню назву - Астана

Про це повідомляє "Радіо Азаттик" з посиланням на прессекретаря президента Казахстану Руслана Желдібая.

Пропозиція депутатів парламенту Казахстану включена до проекту Конституційного закону, повідомив Желдібай.

"При цьому президент вважає історичним фактом вирішальну роль Н. А. Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці. Тому інші об'єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої найменування", - написав Желдібай.

Якщо пропозицію щодо повернення до колишньої назви столиці внесуть до Конституції до очікуваних восени виборів, то це стане другою з початку року зміною Основного закону. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції.

  • Відзначимо, назвати столицю на честь Назарбаєва в березні 2019 року запропонував президент Токаєв, який лише вступив на посаду. Перейменування відбувалося на тлі протестів проти цього рішення, які супроводжувалися затриманням їхніх учасників. Токаєв тоді також запропонував назвати ім'ям Назарбаєва центральні вулиці у великих містах країни.
  • Нагадаємо, про перейменування Астани заговорили наступного дня після звернення 1 вересня Токаєва до нації. Він запропонував провести позачергові вибори, обмежити президентські повноваження одним терміном на сім років, а також оголосив про часткову амністію учасників січневих протестів.
  • Вже 2 вересня депутати парламенту Казахстану звернулись до президента з пропозицією повернути столиці попередню назву.

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Казахстан
Нурсултан Назарбаєв
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