"Столиця буде оборонятися": Кличко закликав чоловіків повертатися до Києва й захищати місто від окупантів

Про це він написав у телеґрам-каналі.



"Столиця - серце України - буде оборонятися! І Київ, який сьогодні є символом і форпостом європейськоі свободи і безпеки, ми не здамо! На коліна нас не поставлять!" - наголосив мер.



За словами Віталія Кличка, зараз важливі зусилля кожного киянина.



"Хтось зі зброєю в руках — в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті.

Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!" - зауважив він.



Мер Києва додав, що багато жінок і дітей виїхали в безпечні місця, а чимало чоловіків, які відвозили свої родини, повернулися до міста.



"Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю. Тільки разом вистоїмо! Слава Україні!" - заявив Віталій Кличко.



Нагадаємо, у Києві з 20:00 вівторка, 15 березня, до 7:00 четверга, 17 березня, Нагадаємо, у Києві з 20:00 вівторка, 15 березня, до 7:00 четверга, 17 березня, запроваджують комендантську годину

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb