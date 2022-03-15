"Столиця буде оборонятися": Кличко закликав чоловіків повертатися до Києва й захищати місто від окупантів
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна не здасть столицю й закликав киян "захищати місто та своє майбутнє"
Про це він написав у телеґрам-каналі.
"Столиця - серце України - буде оборонятися! І Київ, який сьогодні є символом і форпостом європейськоі свободи і безпеки, ми не здамо! На коліна нас не поставлять!" - наголосив мер.
За словами Віталія Кличка, зараз важливі зусилля кожного киянина.
"Хтось зі зброєю в руках — в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті.
Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!" - зауважив він.
Мер Києва додав, що багато жінок і дітей виїхали в безпечні місця, а чимало чоловіків, які відвозили свої родини, повернулися до міста.
"Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю. Тільки разом вистоїмо! Слава Україні!" - заявив Віталій Кличко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе