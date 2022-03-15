У Києві з 20:00 вівторка, 15 березня, до 7:00 четверга, 17 березня, запроваджують комендантську годину, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



"За рішенням військового командування, відсьогодні - 15 березня, з 20:00 - в Києві запроваджується комендантська година", - повідомив він.



Киянам заборонять пересуватися містом без спецперепусток. Виходити можна тільки до сховищ. Комендантська година триватиме до 7:00 17 березня.



"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті", - підсумував мер столиці.

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