Столтенберг оцінив ризики застосування Росією ядерної зброї

Про це він сказав в інтерв'ю для NTV.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив він.

За словами Столтенберга, Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Альянсу, зробивши великі стратегічні помилки.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде не просто катастрофа для України", - наголосив він.

Генсек НАТО підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

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