Столтенберг оцінив ризики застосування Росією ядерної зброї
Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив, що ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими
Про це він сказав в інтерв'ю для NTV.
"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив він.
За словами Столтенберга, Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Альянсу, зробивши великі стратегічні помилки.
"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде не просто катастрофа для України", - наголосив він.
Генсек НАТО підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.
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