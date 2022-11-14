Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не повинні робити помилку, недооцінюючи Росію. Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також велику кількість військ, і РФ продемонструвала готовність нести значні втрати. Вони також проявили надзвичайну жорстокість", - сказав Столтенберг під час пресконференції з членами уряду Нідерландів у Гаазі.

Він додав, що найближчі місяці будуть для України важкими.

"Мета Путіна – залишити Україну холодною та темною цієї зими. Тому ми повинні дотримуватися взятого раніше курсу", - наголосив Столтенберг.

Водночас він відзначив неймовірну мужність ЗСУ, які примусили окупантів відійти з Херсону, та підкреслив, що Україна має сама вирішувати, які умови є прийнятними для переговорів про припинення війни з РФ.

9 листопада Столтенберг заявив, що його надихає бачити, як хоробрі українські військові звільняють нові й нові території.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb