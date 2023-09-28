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Оновлено

Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з Зеленським

28 вересня, 2023 четвер
13:59
Суспільство Йенс Столтенберг та Володимир Зеленський

У четвер, 28 вересня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав із неоголошеним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що Столтенберг вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Йенс Столтенберг

Фото: facebook/yan.dobronosov

Крім цього, як передає Укрінформ, Зеленський обговорив зі Столтенбергом ключові оборонні питання й висловив переконання, що лиш питання часу, коли Україна офіційно набуде членства в Альянсі.

"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час", - сказав Зеленський під час спільної з генсеком НАТО пресконференції у Києві.

Крім цього президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що результати співпраці з НАТО очевидні. Зокрема, успішно діють "танкова", "авіаційна" та інші коаліції.

"Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала", - запевнив Зеленський.

  • Нагадаємо, що 20 квітня Столтенберг вже приїжджав до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Україна
Володимир Зеленський
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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