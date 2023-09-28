Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з Зеленським

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що Столтенберг вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: facebook/yan.dobronosov

Крім цього, як передає Укрінформ, Зеленський обговорив зі Столтенбергом ключові оборонні питання й висловив переконання, що лиш питання часу, коли Україна офіційно набуде членства в Альянсі.

"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час", - сказав Зеленський під час спільної з генсеком НАТО пресконференції у Києві.

Крім цього президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що результати співпраці з НАТО очевидні. Зокрема, успішно діють "танкова", "авіаційна" та інші коаліції.

"Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала", - запевнив Зеленський.