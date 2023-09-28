Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з Зеленським
У четвер, 28 вересня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав із неоголошеним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським
Про це пише "Суспільне".
Зазначається, що Столтенберг вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: facebook/yan.dobronosov
Крім цього, як передає Укрінформ, Зеленський обговорив зі Столтенбергом ключові оборонні питання й висловив переконання, що лиш питання часу, коли Україна офіційно набуде членства в Альянсі.
"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час", - сказав Зеленський під час спільної з генсеком НАТО пресконференції у Києві.
Крім цього президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що результати співпраці з НАТО очевидні. Зокрема, успішно діють "танкова", "авіаційна" та інші коаліції.
"Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала", - запевнив Зеленський.
- Нагадаємо, що 20 квітня Столтенберг вже приїжджав до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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