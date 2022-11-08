Столтенберг відвідає військову базу у Великій Британії, де тренуються українські військові

Про це повідомили на сайті НАТО.

Зазначають, що Столтенберг відвідає базу разом із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Крім того, генсек НАТО зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.