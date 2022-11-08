Столтенберг відвідає військову базу у Великій Британії, де тренуються українські військові
У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїде до Великої Британії, де відвідає військову базу, на якій навчаються українські захисники
Про це повідомили на сайті НАТО.
Зазначають, що Столтенберг відвідає базу разом із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
Крім того, генсек НАТО зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.
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