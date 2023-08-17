Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Reuters.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав Столтенберг.

Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.

Варто зазначити, що раніше Туреччина закликала Україну та РФ негайно розпочати переговори.