Столтенберг заявив, що рішення щодо переговорів із РФ прийматиме виключно Україна
Рішення щодо можливих переговорів із РФ прийматиме виключно Україна, проте НАТО продовжить підтримувати її у стримуванні російської агресії
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Reuters.
"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав Столтенберг.
Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.
Варто зазначити, що раніше Туреччина закликала Україну та РФ негайно розпочати переговори.
- 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.
- 16 серпня МЗС та Офіс президента повідомили, що Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ. Пізніше Єнссен назвав свою заяву помилкою.
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