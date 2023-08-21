Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров.

"Наше завдання — за 3 наступні роки запустити 63 цифрові продукти. Вони стосуватимуться майже більшості українців. Лише до кінця цього року плануємо реалізувати 14 інноваційних рішень. На черзі — електронний суд, цифрові реєстри та системи, більше послуг у застосунку та на порталі Дія", - написав він.

За його словами, в Україні впровадили сервіс, який скорочує час для досудового розслідування, — eCase Management System. Також в українців з'явилася можливість вносити в Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб додаткову інформацію. Окрім того, запущено систему для моніторингу виконання антикорупційної програми.

"Потенційний економічно-антикорупційний ефект від цифровізації становить 48 млрд", - наголосив Федоров.