Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології "Стосуватимуться більшості українців": Федоров анонсував появу в Дії ще 14 цифрових продуктів

"Стосуватимуться більшості українців": Федоров анонсував появу в Дії ще 14 цифрових продуктів

21 серпня, 2023 понедiлок
10:49
Технології Смартфон

До кінця поточного року в застосунку та на порталі Дія з'являться ще 14 цифрових послуг, зокрема електронний суд. Влада вже має план із цифровізації на три роки

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров.

"Наше завдання — за 3 наступні роки запустити 63 цифрові продукти. Вони стосуватимуться майже більшості українців. Лише до кінця цього року плануємо реалізувати 14 інноваційних рішень. На черзі — електронний суд, цифрові реєстри та системи, більше послуг у застосунку та на порталі Дія", - написав він.

За його словами, в Україні впровадили сервіс, який скорочує час для досудового розслідування, — eCase Management System. Також в українців з'явилася можливість вносити в Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб додаткову інформацію. Окрім того, запущено систему для моніторингу виконання антикорупційної програми. 

"Потенційний економічно-антикорупційний ефект від цифровізації становить 48 млрд", - наголосив Федоров.

  • 14 серпня сервіс державних послуг "Дія" розширив список областей України, в яких доступна послуга реєстрації майна онлайн.
Новини
Україна
Дія
Читайте також:
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський спрогнозував реакцію росіян на нову мобілізацію
20 серпня, 2023 неділя
В ISW пояснили, для чого Путін їздив до Ростова
20 серпня, 2023 неділя
Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
10:54
Місяць
Чандраян-3: індійський місяцехід "Вікрам" шукає безпечне місце для посадки на Місяць
10:34
Оновлено
У Росії заявили про збиття українських БПЛА під Москвою
У Росії заявили про збиття українських БПЛА під Москвою та двох поранених
10:30
СБУ, арешт
"Зливав" позиції ЗСУ й блокпости: адвоката з Краматорська відправили під варту
10:30
Російська армія обстріляла Вовчанськ
Російські терористи за добу атакували 9 регіонів України: 4 людини загинули, 24 поранені
10:26
ЗСУ
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
10:13
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: ціна долара, євро, злотого
10:01
OPINION
Наталка Фіцич
Нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти
09:59
окупант
Міста тимчасово окупованої Луганщини на межі екологічної катастрофи: росіяни не вивозять побутове сміття
09:52
російські військові окупанти
Росія формує нове військове з'єднання для оборони Херсонщини, - розвідка Британії
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець не бачить передумов до того, що Росія оголосить мобілізацію найближчим часом
09:23
ЗСУ
Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку
08:54
Оновлено
Втрати РФ
Втрати Росії за добу війни в Україні: 460 солдатів, 19 артсистем і 12 танків 
08:50
Жива барикада
Цей день в історії: 55 років з дня, як війська Варшавського договору ввійшли до Чехословаччини
08:38
Новий етап обміну ламп розжарювання на LED
Новий етап обміну ламп розжарювання на LED: тепер це доступно для ОСББ, закладів освіти і лікарень
08:37
день пам'яті жертв Голодомору, геноциду українців
Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму - 21 серпня
08:31
Ексклюзив
"Окупанти пробили чергове дно": в облраді розповіли про посилення паспортизації на окупованій частині Херсонщини
08:02
OPINION
Юрій Касьянов
Чому західна допомога - не завжди добре
07:52
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 12 людей загинуло, 19 поранено
07:51
Сатурн
Постійні мегабурі на Сатурні можуть тривати століттями і залишати глибокі атмосферні шрами, - вчені
07:34
БРІКС
Кілька країн можуть запросити до БРІКС, - FT
07:29
Дональд Трамп
"Громадськість знає, яким успішним було моє президентство": Трамп заявив, що не братиме участі в дебатах республіканців
07:15
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, мають 12 "калібрів"
06:57
Китай супутник
Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
06:30
російські військові окупанти
ISW: Удари ЗСУ по тилах ворога підривають бойовий дух російських військ
06:14
Землетрус у Каліфорнії
На півдні Каліфорнії під час тропічного шторму стався землетрус
05:50
путін, путлер
Саміт БРІКС без Путіна свідчить про ізоляцію Росії, - CNN
05:26
Іран
Акції зі спаленням Корану: Іран викликав дипломатів Швеції та Данії
01:00
Ексклюзив
Елла Лібанова
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
00:24
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Російські військові за добу 626 разів обстріляли позиції ЗСУ на Таврійському напрямку
00:12
Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби
Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби
2023, неділя
20 серпня
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна потребує посилення протиповітряної оборони
23:04
путлер шойгу
Спецслужби РФ тиснуть на Путіна й вимагають звільнити Шойгу та оголосити воєнний стан, - Bloomberg
22:35
Володимир Зеленський
З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 10 тисяч ракет і дронів, - Зеленський
22:27
Чехія готує програму для повернення українських біженців
22:00
Ексклюзив
Елла Лібанова
Є ризик, що післявоєнне воз'єднання родин може відбутися вже за кордоном, - академік Елла Лібанова
21:34
ізраїль україна
Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
21:19
Оновлено
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
Російська балістична ракета влучила в драмтеатр Чернігова: 7 загиблих, 156 поранених
21:11
Снаряди 155-мм
США планують наростити виробництво боєприпасів для того, щоб забезпечити Україну взимку, - WP
21:06
Оновлено
Зоря - Олександрія
УПЛ: "Чорноморець" переміг "Динамо", результати інших матчів 4-го туру
21:01
Оновлено
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Нідерланди та Данія нададуть Україні 61 винищувач F-16
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV