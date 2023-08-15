Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер сервіс працює в Полтавському та Харківському регіонах. До цього послуга була доступна для жителів Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.

"Це підтверджує, що ви законний власник майна. Тому ніхто не зможе привласнити вашу нерухомість. Також після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити", - пояснив значення послуги Федоров.



За його словами, послуга важлива для українців, які хочуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Адже для того, щоб скористатися єВідновленням, житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Як зазначив міністр цифрової трансформації, сервіс доволі простий у використанні. Для реєстрації нерухомості потрібно вибрати відповідну послугу на порталі "Дія", внести необхідну інформацію й документи, а потім засвідчити заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно виконає всю роботу та зареєструє майно.



"Послуга усуває бюрократію та економить час. Раніше доводилося тричі відвідувати держоргани, щоб зареєструвати нерухомість. Тепер це можна зробити в кілька кліків", - наголосив Михайло Федоров.



Він також додав, що сервіс реалізували спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Фото: Михайло Федоров / телеграм

Фото: Михайло Федоров / телеграм