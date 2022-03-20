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Стратегічна допомога може закрити небо на 90% - Маломуж

20 березня, 2022 неділя
19:57

Стратегічна допомога США, Британії та Східної Європи може закрити небо на 90%, це може стати ефективною моделлю закриття неба України

Про стратегічну допомогу США, Британії та Східної Європи, що  зможе закрити небо на 90%  розповів Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України в етері телеканалу Еспресо.TV.

Микола Маломуж коментує: «Люба інформація по техніці, що переміщається до України сьогодні повинна бути закрита. Країна може вказувати, що стратегічно надає допомогу, але які види озброєння, це повинно бути сюрпризом для противника».

«І навіть С300 не такі потужні як С400, але вони сьогодні ефективно діють проти повітряних цілей, проти ракет. З іншого боку, я б говорив сьогодні про купівлю новітніх комплексів; це і британські, і американські, які на порядок вищі С300 і можуть ефективно збивати літаки, ракети. Тому ця ситуація не повинна розголошуватися, демонструвати не потрібно, не потрібна реклама» - зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

Генерал підкреслив: «Ті комплекси, які поставить, наприклад, два види нам США, Британія і частину перекинуть зі Східної Європи, я думаю, це буде ефективна модель забезпечити на 90 відсотків закриття неба».

Також Микола Маломуж розповів: «Турки не передадуть С400, у них є зобов'язання, навіть перед тими росяними, про кінцевого споживача. Ми бачимо Ердоган займає позицію підтримки України, але він не піде на розрив стосунків у цій сфері з РФ. Вони гарантували, що будуть використовуватися у Туреччині».



«Але американські, британські та частина тих, що з Європи - це достатньо, щоб ми закрили 90 відсотків неба» - зауважив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

 

  • Нагадаємо, Центр протидії дезінформації пояснив українцям, що таке "закрите небо"
Британія
війна з Росією
США
Східна Європа
Маломуж
закрите небо
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