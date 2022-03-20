Центр протидії дезінформації пояснив українцям, що таке "закрите небо"
У Центрі протидії дезінформації пояснили українцям, що таке "закрите небо", яке вимагають у США та НАТО
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.
"No-Fly Zone – це наказ про заборону польотів у певній зоні. В разі загрози його тимчасово використовують для захисту: урядових будівель, священних місць і масових заходів. У військовому контексті безполітна зона запобігає входу літаків у заборонений повітряний простір", - пояснили у ЦПД.
Безполітна зона над Україною означатиме, що збройні сили, зокрема НАТО, безпосередньо атакуватимуть будь-які російські літаки, які з'являться над Україною, тобто стрілятимуть по них у разі потреби
"У США та НАТО запровадження безполітної зони над Україною дорівнює оголошенню війни Росії", - наголосили у Центрі.
Раніше No-Fly Zone використовували тричі:
- 1991 рік. США встановили в Іраку 2 безпольотні зони для захисту релігійних груп. Це було зроблено без підтримки ООН.
- 1992 рік. Під час конфлікту на Балканах ООН заборонила несанкціоновані військові польоти над Боснією.
- 2011 рік. Радбез ООН також затвердила безполітну зону у Лівії.
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