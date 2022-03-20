Центр протидії дезінформації пояснив українцям, що таке "закрите небо"

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.



"No-Fly Zone – це наказ про заборону польотів у певній зоні. В разі загрози його тимчасово використовують для захисту: урядових будівель, священних місць і масових заходів. У військовому контексті безполітна зона запобігає входу літаків у заборонений повітряний простір", - пояснили у ЦПД.



Безполітна зона над Україною означатиме, що збройні сили, зокрема НАТО, безпосередньо атакуватимуть будь-які російські літаки, які з'являться над Україною, тобто стрілятимуть по них у разі потреби



"У США та НАТО запровадження безполітної зони над Україною дорівнює оголошенню війни Росії", - наголосили у Центрі.



Раніше No-Fly Zone використовували тричі:

1991 рік. США встановили в Іраку 2 безпольотні зони для захисту релігійних груп. Це було зроблено без підтримки ООН.

1992 рік. Під час конфлікту на Балканах ООН заборонила несанкціоновані військові польоти над Боснією.

2011 рік. Радбез ООН також затвердила безполітну зону у Лівії.

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