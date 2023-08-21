Стрічку "Памфір" показали у понад 20 країнах світу

Про це інформує Укрінформ з посиланням на режисера картини Дмитра Сухолиткого-Собчука.

"Компанія, яка займається прокатом нашого фільму за кордоном, надсилає звіти раз на кілька місяців. І вже на початок осені ми сподіваємося отримати новий звіт. Можливо, там додасться ще кілька країн із прокатом "Памфіра". Але станом на зараз нам відомо про прокат у понад 20 різних країнах світу. Точну цифру потрібно у продюсерів уточняти", - розповів режисер.

За словами Дмитро, прокат фільму досі триває у кінотеатрах Італії, невеличких кінозалах у Великій Британії, починається прокат у Німеччині й завершується у Польщі.

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"Станом на серпень ми вже маємо у своєму активі участь у понад 70 різних кінофестивалях по всьому світу. І географія країн, де проводяться фестивалі, є більшою за географію країн із прокатом фільму. Тобто, кіно мандрує і може жити таким своїм активним життям ще зо два-три роки", - додав Сухолиткий-Собчук.

Що відомо про фільм "Памфір"

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, колишній контрабандист Памфір, приїжджає додому після тривалих заробітків і знову потрапляє в небезпечні ситуації заради своєї сім’ї.

Фільм, який від дня своєї появи вже встиг здобути низку нагород та взяти участь у кінофестивалях у багатьох країнах, зняли у копродукції Україна, Франція, Польща, Чилі та Люксембург. Це те якісне кіно, яке залишається в душі надовго і яким справді маємо усі підстави пишатись.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран

У квітні "Памфір" увійшов до числа переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США).

У кінотеатрах стрічка з'явилася 23 березня.

"Памфір" доступний на стрімінгових платформах "Мегого", "Київстар", "Takflix", "Sweet.tv".

22 червня український фільм з'явився на Netflix. Також прем'єра стрічки відбулася в кінотеатрах Польщі.