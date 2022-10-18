Стрілянина 15 жовтня між мобілізованими росіянами сталася через те, що РФ призиває на війну в Україні переважно нацменшини, - ISW
Причиною стрілянини на полігоні в Бєгородській області в Росії, імовірно стало те, що РФ уникає загальної мобілізації та мобілізує громадян за етнічною ознакою
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначають, що конфлікт спалахнув на тлі того, що мобілізовані військовослужбовці з Дагестану, Азербайджану та Адигеї заявили, що війна в Україні - не їхня війна. У відповідь на це їхній командир сказав, що вони зараз ведуть "священну війну" і що "Аллах - боягуз". Саме це послугувало причиною стрілянини між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами.
Аналітики ISW стверджують, що очевидці заявляли про те, що ті люди, які стріляли, попередили мусульманських військовослужбовців і попросили їх відійти осторонь. Після цього, за словами росЗМІ, вони застрелили командира, контрактників і мобілізованих. Російський інфопростір миттєво відреагував на інцидент расистською риторикою та закликав запровадити в Росії візовий режим.
ISW зазначає, що як раніше, Путін продовжує проводити асиметричну мобілізацію за етнічною ознакою. Це призвело до створення локальних та заснованих за етнічною ознакою рухів опору, які надалі матимуть негативні для Росії наслідки.
"Білгородська стрілянина, імовірно, є проявом саме таких побутових наслідків. Етнічні меншини, які стали мішенню та були змушені вести війну, визначену російськими імперськими цілями та сформовану російським православним націоналізмом, імовірно, продовжуватимуть відчувати відчуження, що спричинить невдоволення, яке призведе до опору з подальшим придушенням анклавів меншин", - пише ISW.
- 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області солдати влаштували стрілянину та вбили 11 людей, ще 15 - поранили.
- 16 жовтня стало відомо про причини стрілянини - ними стали висловлювання російського полковника про Аллаха та небажання воювати проти України.
- 18 жовтня ISW також повідомили, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може підірвати репутацію Путіна як "сильної людини".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе