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Стрілянина 15 жовтня між мобілізованими росіянами сталася через те, що РФ призиває на війну в Україні переважно нацменшини, - ISW

18 жовтня, 2022 вiвторок
10:59
Новини

Причиною стрілянини на полігоні в Бєгородській області в Росії, імовірно стало те, що РФ уникає загальної мобілізації та мобілізує громадян за етнічною ознакою

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначають, що конфлікт спалахнув на тлі того, що мобілізовані військовослужбовці з Дагестану, Азербайджану та Адигеї заявили, що війна в Україні - не їхня війна. У відповідь на це їхній командир сказав, що вони зараз ведуть "священну війну" і що "Аллах - боягуз". Саме це послугувало причиною стрілянини між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами.

Аналітики ISW стверджують, що очевидці заявляли про те, що ті люди, які стріляли, попередили мусульманських військовослужбовців і попросили їх відійти осторонь. Після цього, за словами росЗМІ, вони застрелили командира, контрактників і мобілізованих. Російський інфопростір миттєво відреагував на інцидент расистською риторикою та закликав запровадити в Росії візовий режим.

ISW зазначає, що як раніше, Путін продовжує проводити асиметричну мобілізацію за етнічною ознакою. Це призвело до створення локальних та заснованих за етнічною ознакою рухів опору, які надалі матимуть негативні для Росії наслідки.

"Білгородська стрілянина, імовірно, є проявом саме таких побутових наслідків. Етнічні меншини, які стали мішенню та були змушені вести війну, визначену російськими імперськими цілями та сформовану російським православним націоналізмом, імовірно, продовжуватимуть відчувати відчуження, що спричинить невдоволення, яке призведе до опору з подальшим придушенням анклавів меншин", - пише ISW.

  • 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області солдати влаштували стрілянину та вбили 11 людей, ще 15 - поранили.
  • 16 жовтня стало відомо про причини стрілянини - ними стали висловлювання російського полковника про Аллаха та небажання воювати проти України.
  • 18 жовтня ISW також повідомили, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може підірвати репутацію Путіна як "сильної людини".

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