Стрілянина у центрі Києва: трьом фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві, їм загрожує до семи років за ґратами

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження”, - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї. А також пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.



















"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув'язнення. Наразі досудове розслідування триває", - додав Гарастюк.



Нагадаємо, у середу, 2 лютого, у Шевченківському районі Києва на вулиці Володимирській стався конфлікт між активістами та охоронною фірмою, під час якого сталася стрілянина. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КкУ (хуліганство). Двоє осіб потрапили в лікарню.

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