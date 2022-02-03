Стрілянина у центрі Києва: трьом фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві, їм загрожує до семи років за ґратами
Трьом фігурантам справи про стрілянину на вулиці Володимирській у Києві 2 лютого, внаслідок якої постраждали двоє осіб, повідомили про підозру за хуліганські дії та грубе порушення громадського порядку
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження”, - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї. А також пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.
"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув'язнення. Наразі досудове розслідування триває", - додав Гарастюк.
- Нагадаємо, у середу, 2 лютого, у Шевченківському районі Києва на вулиці Володимирській стався конфлікт між активістами та охоронною фірмою, під час якого сталася стрілянина. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КкУ (хуліганство). Двоє осіб потрапили в лікарню.
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