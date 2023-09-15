Стрілянина в Дніпрі: супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейським, обрали запобіжний захід

Про це повідомляють Суспільне та Ґрати.

Зазначається, що прокурор Ігор Остапенко просив суд про запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту (з 20:00 до 8:00). Натомість підозрювана Тетяна Патинко, яка була у суді без адвоката, провину не визнала і просила суддю Валентина Куцевола відпустити її під особисте зобов'язання.

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", - заявила вона.

Суд задовольнив прохання прокурора частково: жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент стався 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.

Жінці, яка перебувала в машині порушника, 12 вересня повідомили про підозру через опір правоохоронцям. Тривають слідчі дії